الشرطة التركية تعتقل قياديا في تنظيم داعش

ذكرت وسائل إعلام تركية الأحد أن شرطة اسطنبول اعتقلت قياديا في تنظيم الدولة الإسلامية وُصف بأنه "اليد اليمنى" لزعيمه السابق. وأوقفت الشرطة الرجل الأفغاني، واسمه الحركي "باسم"، خلال مداهمة مشتركة مع المخابرات التركية في منطقة أتاشهير على الجانب الآسيوي من المدينة.

قُتل الزعيم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي عام 2019 في غارة شنتها قوات خاصة أمريكية بمساعدة مقاتلين أكراد في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن المعتقل ساعد البغدادي على الاختباء في إدلب. وأوضحت شبكة "إن تي في" أن المشتبه به كان على ما يبدو مسؤول "الجناح العسكري" للتنظيم.

وتابعت أنه وصل الى اسطنبول بجواز سفر وبطاقة هوية مزورين، فيما قالت وكالة "دي أتش أي" إنه اُعتقل في 28 نيسان/أبريل.

صعّدت تركيا مكافحتها متطرفي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية الذين نفذوا هجمات دامية في البلاد، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي في ملهى ليلي في اسطنبول عام 2017 خلّف 39 قتيلا، بينهم 27 أجنبيا. وتنفّذ الشرطة منذ ذلك الوقت مداهمات مستمرة لاعتقال مشتبه بهم في أنحاء البلاد.