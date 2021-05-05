زجاجةُ نبيذ فرنسي معتّق في الفضاء يتوقّع بيعها بأكثر من 800 ألف يورو

زجاجة النبيذ "بيتروس 2000" المعروضة في دار مزادات "كريستي" بالعاصمة البريطانية، لندن، من المتوقع أن تُباع بأكثر من 800 ألف يورو، علماً أن سعر هذا النوع من النبيذ الفرنسي لا يتجاوز الـ6 آلاف يورو، فما هو السبب وراء هذا السعر الخرافي لزجاجة النبيذ هذه؟!.

زجاجة النبيذ "بيتروس 2000" المعروضة في دار المزادات البريطانية هي واحدة من 12 زجاجة تمّ إرسلها إلى الفضاء في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019، ضمن إطار دراسة بحثية تهدف إلى جعل النباتات على الأرض أكثر مقاومة لتغير المناخ، وحين تمّ إرجاع الزجاجات إلى كوكب الأرض بعد 14 شهراً، تبيّن أنه خلال تلك المدّة طرأ تغيرٌ طفيف على مذاق النبيذ فيها، وفق ما أكد خبراء النبيذ في فرنسا.

وفي تصريح لـ"يورونيوز"، يقول المدير الدولي لقسم النبيذ والمشروبات الروحية في دار "كريستي"، تيم تيبتري، إنّه لم يتذوق النبيذ الذي عتِّق في الفضاء، لكنه أشاد كثيراً بنبيذ "بيتروس 2000" الفرنسي، وقال: إنه نبيذ رائع للغاية، وحقيقة الأمر أني لم أتذوق ذاك النبيذ الذي كان في محطة الفضاء، لكنني تذوقت النسخة الأرضية منه، هو رائعٌ تماماً، وقد تمّ اختياره لهذا البحث العلمي على اعتبار أنه أحد أفخم أنواع النبيذ في العالم.

وتابع تيبتري قائلاً: إن نبيذ بيتروس المعتّق لأكثر من عشرين عاماً، معروفٌ بنكهته الغنية التي تخالجها رائحة الجلد والسيجار والتوت الأسود، وهذا ما جعل منه مادة مثالية للبحث العلمي بشأن التعتيق في الفضاء.

ويضيف المدير الدولي لقسم النبيذ والمشروبات الروحية في دار "كريستي": إنها المرة الأولى التي تذهب فيها زجاجة نبيذ إلى الفضاء وتأتي في صندوق جميل مصنوع يدويا ويحتوي على أوانٍ وأكواب، وله مفتاحٌ صُنع من مادة "نيزكية"، على حد تعبيره.

ويجدر بالذكر أنه في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2018 بيعت زجاجة نبيذ فرنسي من نوع روماني كونتي 1945 مقابل مبلغ قياسي جديد قدره 558 ألف دولار (465 ألف يورو) في مزاد عقدته دارسوثبيز في نيويورك، والزجاجة كانت واحدة من بين 600 فقط أنتجت في عام 1945 قبل إعادة زرع وتأهيل الكروم المنتجة لهذا النوع من النبيذ.