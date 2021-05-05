الرئيس الإسرائيلي يكلف يائير لابيد زعيم المعارضة تشكيل الحكومة

منح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الأربعاء زعيم المعارضة يائير لابيد تفويضا لتشكيل الحكومة المقبلة بعد فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وقال ريفلين في خطاب رسمي من مقر الرئاسة في القدس الغربية "تحدثت مع يائير لابيد وأخبرته أنني منحته التفويض مدة 28 يوما لتشكيل الحكومة".

وكان نتنياهو قد فوضه ريفلين ومنحه 28 يوما لتشكيل الحكومة بعد انتخابات رابعة غير حاسمة في أقل من عامين. لكنه مع انتهاء تفويضه منتصف ليل الثلاثاء، أبلغ الرئيس ريفلين بعدم قدرته على إنجاز المهمة.

وبعد هذا الإخفاق، الذي لا يعني في الوقت الحالي نهاية حكم رئيس الوزراء الأكثر حكماً في تاريخ إسرائيل، كان أمام الرئيس ريفلين ثلاثة أيام لاتخاذ قرار بشأن المسلسل السياسي الذي يمتد منذ عامين، وإخراج البلاد من الأزمة.

وصباح الأربعاء، استقبل ريفلين زعيم المعارضة يائير لابيد ونفتالي بينيت، زعيم حزب يمينا اليميني المتشدد، اللذين طلب كل منهما الحصول على تفويض لتشكيل الحكومة المقبلة.

في الوقت نفسه، طلب الرئيس من الأحزاب تقديم مرشحين محتملين إليه. وقال الرئيس الإسرائيلي "من التوصيات التي وردت يتبين أن النائب لبيد لديه أفضل فرصة لتشكيل الحكومة".

ولابيد زعيم المعارضة ومذيع تلفزيوني سابق وحلّ حزبه "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي في المرتبة الثانية في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعدا.