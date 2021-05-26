انحنى أميركيون على ركبهم في ساحة جورج فلويد التذكارية في مينيابوليس بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته تحت ركبة شرطي أبيض ضغط بشدة لدقائق عدة على عنقه خلال عملية توقيفه. وأدين ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين بارتكاب جريمة قتل الشهر الماضي بعد وفاة فلويد في 25 مايو- أيار 2020. الحادث أثار احتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة ضد السود في العديد من العواصم حول العالم وجميع أنحاء الولايات المتحدة. كما تحولت معاناة فلويد إلى تعبئة شعبية غير مسبوقة، وأصبحت كلماته "لا أستطيع التنفس" صرخة في وجه تجاوزات قوى الأمن.