بطولة العالم للجودو بالمجر: اليابان تفوز على فرنسا في مواجهات الفرق وتحقق اللقب مرة جديدة

مواجهات الفرق في الجودو عرض فريد من نوعه، وهي تلاقي مديحاً واسعاً بسبب تركيزها على المساواة الجندرية، حيث يجتمع في كل فريق ستة أشخاص، ثلاثة رجال وثلاث نساء.

هذه التشكيلة خلقت الدراما والإثارة مجدداً في بودابست حيث كانت المنافسات على بطولة العالم قوية.

وللمرة الرابعة على التوالي تفوز اليابان بلقب هذه المواجهات المشتركة، كما فازت سابقاً في كل مرّة تمّ تنظيمها. واليوم كان الفوز في النهائي على فرنسا بنتيجة 4-0.

بدأ اليابانيون بطريقة رائعة، حيث فاز هاشيموتو سويشي على جوان-بنجامان غابا بفضل نقاط ضربات الجزاء. وفي المواجهة الثانية، واجهت ماري إيف غايي نيزوي ساكي، التي أمّنت الفوز بضربة "أوشي ماتا" ما جعل الفريق الياباني يتقدم بنقطتين مقابل لا شيء للفرنسيين.

وفي المواجهة الثالثة فاز ناغاساوا كينتا على فرانسيس دامييه لفئة ما تحت التسعين كيلوغراماً، محققاً نتيجة "وازا آري" وواضعاً اليابان على مشارف الفوز باللقب، الذي حسمته اليابانية أكيبا مايا.

فمايا أصبحت بطلة العالم بعد الفوز على ليا فونتان لفئة السبعين كيلوغراماً، حاصدة النقاط من ضربات الجزاء.

وسلّم نائب الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للجودو، وهو المدير التنفيذي لمصرف أو.تي.بي، الدكتور شاندور تشانيي، الميداليات والجوائز ورافقه في المهمة رئيس الاتحاد الدولي للجودو، ماريوس فايزر.

وفي حين حصدت اليابان وفرنسا الذهبية والفضية على التوالي، حصدت البرازيل المركز الثالث بعدما تغلبت ممثلتها كيتيلين ناتسيمنتو على الروسية أناستاسيا كونكينا التي مثلت الاتحاد الروسي للعبة عن فئة ما دون السبعة والخمسين كيلوغراماً.

وهكذا تكون البرازيل قد حصلت على الميدالية البرونزية، أمنت مركزاً لأميركا اللاتينية بين الفائزين.

أوزباكستان أيضاً فازت بالميدالية البرونزية الأولى لها حيث تمكنت الدولة التي تسعى جاهداً إلى تطوير اللعبة من الفوز على كوريا الجنوبية.

وفي نهاية البطولة، سلّم رئيس الاتحاد الدولي للجودو السيد فايزر العلم لرئيس الاتحاد الأوزباكستاني للجودو، عزيز كاميلوف، بما أن أوزباكستان ستستضيف البطولة المقبلة عام 2022.