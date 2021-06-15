بلجيكا: برلمانيون يحذرون من "خطر جدي بإبادة" مسلمي الإيغور في الصين

أقر نواب بلجيكيون الثلاثاء نصًّا يحذر من "خطر جدي بالإبادة" يستهدف أقلية الإيغور المسلمة في الصين، في وقت تندد الدول الغربية أكثر فأكثر بانتهاكات بكين لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ.

وأوضح النائب المؤيد لقضايا البيئة سامويل كوغولاتي الذي صاغ القرار لوكالة فرانس برس أن التصويت الذي جرى في لجنة الشؤون الخارجية ينبغي أن يُصادق عليه في جلسة عامة لمجلس النواب ستُعقد في الأول من تموز/يوليو.

ويشار إلى أن نشطاء وخبراء لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة يقولون إن مليون مسلم على الأقل تحتجزهم السلطات الصينية، في معسكرات في منطقة شينجيانغ غربي البلاد، حيث يتعرضون للتعذيب والعمل القسري والإخصاء، فيما تنفي الصين ارتكبها انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ وتقول إن المعسكرات توفر تدريبا مهنياً.

ويجدر بالذكر أن البرلمان الهولندي كان في أواخر شهر شباط/فبراير الماضي أقرّ اقتراحا غير ملزم يعتبر معاملة الأقلية المسلمة من الإيغور في الصين ترقى إلى الإبادة الجماعية، كما أصدرت كندا في الشهر المذكور قرارا غير ملزم يخص معاملة الإيغور في الصين، واعتبرتها كذلك ترقى للإبادة الجماعية.