شاهد: إجراءات أمنية مشددة في جنيف مع انعقاد القمّة الأمريكية الروسية

تواكبُ القمّة التي تجمع الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، سويسرا، إجراءات أمنية مشددة ينفذها عدد كبير من عناصر الأمن والجيش الذين انتشر غالبيتهم في محيط بحيرة جنيف التي تقوم على إحدى ضفافها الحديقة الأكبر في المدينة وفيها قصر "لا غرانغ" الذي سيجتع فيه الزعيمان.
وتمّ فرض طوق أمني واسع في جنيف شمل الجسر الرئيس في المدينة والمتنزهات المقامة على ضفاف البحيرة، حيث يُمنع العامّة من الاقتراب من تلك الأماكن التي شهدت فجر اليوم دوريات مكثفة لوحدات من الشرطة ترافقها كلابٌ مدربة لكشف المتفجرات، من أجل التأكد من خلو المنطقة من أي أمرٍ مريب.
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