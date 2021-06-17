وكالة الأدوية الأوروبية تدعو دول الاتحاد لاستخدام جميع لقاحات كورونا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي استخدام جميع اللقاحات المتاحة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، ومن السابق لأوانه تحديد أفضل نوع.

قررت العديد من الدول الحد من استخدام لقاحات أسترازينيكا وجونسون أند جونسون بسبب ارتباطها بجلطات دموية نادرة، وتختار بدلاً من ذلك لقاحات مثل فايزر وموديرنا.

وقال ماركو كافاليري المسؤول عن استراتيجية التلقيح في وكالة الأدوية الأوروبية "ما زلنا في الجائحة ومن المهم جدًا في هذه المعركة ضد هذا الوباء أن نستخدم جميع الخيارات المتاحة".

وأضاف في مؤتمر صحافي أن الأمر متروك لدول الاتحاد الأوروبي لتقرر كيفية استخدامها "بما يخدم مصلحة الصحة العامة".

ونفت الوكالة الثلاثاء أن يكون كافاليري قد اقترح التخلي عن لقاح أسترازينيكا، مؤكدة أن تصريحات الأخير خلال مقابلة أسيء تفسيرها، وأنها تعتبر أن منافع اللقاح تفوق مخاطره. وقال كافاليري الخميس إنه كان "سوء تفاهم من عدة جوانب".

وأضاف كافاليري أنه "من الصعب للغاية تحديد" نوع تكنولوجيا اللقاح التي قد تكون الأفضل في المستقبل، وأن جميع اللقاحات المتوفرة "قد أنقذت ملايين الأرواح".

وتابع "نحن سعداء لأن يكون لدينا العديد من الخيارات".