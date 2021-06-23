احتفالاتُ عيد الموسيقى تجتاح مدن فرنسا مع انحسار وباء كورونا في البلاد

مظاهر البهجة والفرح اجتاحت كافة المناطق الفرنسية التي عاشت أجواء عيد الموسيقى في نسخته السنوية الـ40 بعد رفع حظر التجول وغالبية القيود التي فُرضت على البلاد قبل ثمانية أشهر في إطار مكافحة وباء كورونا.
وتعدّ فرنسا إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من فيروس كورونا مع أكثر من 110 آلاف وفاة، وفي الأيام الأخيرة خففت الحكومة من تدابير مكافحة "كوفيد-19" بعدما تحسّن الوضع الصحي فيها، ومن بين التدابير الملغاة إلزام المواطنين بوضع الكمامات في الخارج.
وفي ساحة قصر الإليزيه بباريس، استمتع عشاق الموسيقى بحفل عيد الموسيقى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى بريجيت ماكرون، كما شهدت الكثير من مدن فرنسا مهرجانات موسيقية حاشدة، ولكنّ ما عكر صفو المحتفلين والمنظمين في آن، هو اضطرار الشرطة في عديد من الأماكن في باريس ومارسيليا للتدخل من أجل تفريق الحشود تحسباً من أن يستعيد فيروس كورونا نشاطه السابق في البلاد.
وعيد الموسيقى، هو مبادرة أطلقتها فرنسا في العام 1982، وتمّ فيها اعتماد الحادي والعشرين من شهر حزيران/يونيو يوماً للاحتفال بالموسيقى، لكنّ هذه المناسبة ما لبثت أن أصبحت حدثاً عالمياً، إذ تحتفل بهذا العيد عشرات المدن حول العالم حيث تقام المهرجانات الموسيقية والغنائية الحاشدة.
No Comment المزيد من
شاهد: تتويج شقيقين من سلوفينيا كملك وملكة رياضة التسلق الفردي فوق المياه
شاهد: محتفلون يتسللون إلى موقع ستونهنج للاحتفال بالانقلاب الصيفي
شاهد: متفجرات وذخيرة حية لاختبار أحدث حاملة طائرات في البحرية الأمريكية
شاهد: متظاهرون مؤيدون لانفصال كاتالونيا يتظاهرون خارج مبنى أوبرا برشلونة
فيديو | "رالي" لأكثر من 300 سيارة قديمة في إستونيا.. ألف كيلومتر في 5 أيام
شاهد: إعصار قوي يضرب أوكلاند في نيوزيلندا ويسفر عن سقوط قتيل
شاهد: احتجاج بالورود على تخطي البرازيل نصف مليون وفاة جرّاء كوفيد-19
شاهد: ميدان تايمز يرحب بعودة عشاق اليوغا للاحتفال بالانقلاب الصيفي
شاهد: حملة "العناق وليس الجدران" تلم شمل مئتي عائلة بعد فتح الحدود الأميركية مع المكسيك
شاهد: جداريات ملونة للتوعية بالوقاية من كوفيد-19 في فيتنام
شاهد: الآلاف يشاركون في مسيرة فخر المثليين الجنسيين في بولندا
شاهد: مركب خاص لإزالة النفايات من الأنهار والبحيرات في باريس
مسيرة نسائية في إسطنبول دفاعا عن حقوق المرأة
شاهد: مهرجان موسيقي في مركز لرعاية مسنين إسبان احتفالا بتلقيهم اللقاح ضد كورونا
شاهد: الشرطة الإسرائيلية تقمع متظاهرين فلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس