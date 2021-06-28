رغم أنف أوربان.. السماح برفع أعلام قوس قزح في ملعب بودابيست

سمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمشجعين بإدخال أعلام قوس قزح إلى الملعب في العاصمة المجرية بودابست، خلال مباراة الثمن النهائي لكأس أوروبا، التي جمعت المنتخب الهولندي بنظيره التشيكي أمس الأحد.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أنه تمت مصادرة بعض الأعلام من الجماهير قبل المباراة وقالت وسائل إعلام هولندية أنه تم إخبار المشجعين بعدم إدخال رموز بألوان قوس قزح إلى الملعب أو منطقة المشجعين.

إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال في بلاغ إنه لا يوجد أي منع داخل الملعب، وإنه يرحب كثيرا بألوان قوس قزح داخل الملعب أو في منطقة المشجعين، التي هي تحت مسؤولية السلطات المحلية على حد قوله.

وقال الاتحاد إن ألوان أعلام قوس قزح ليست سياسية، وإن ذلك يتماشى مع حملته الرامية إلى النضال ضد أي نوع من التمييز، بما في ذلك ضد المثليين والمتحولين جنسيا.

وكان اتحاد كرة القدم الأوروبية منع ملعب أليانس أرينا في ميونيخ من الإضاءة بألوان قوس قزح خلال مباراة ألمانيا مع المجر، في حركة قيل عنها إنها اقتراح يأتي في ضوء سن قانون جديد في المجر، يمنع تشارك المضامين التي تروج للمثلية في صفوف من تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وتعرض اتحاد اللعبة يومها إلى الانتقادات جراء موقفه، حيث نفذ مشجعون احتجاجات بألوان قوس قزح.

ويواجه الرئيس المجري اليميني فيكتور أوربان انتقادات أوروبية واسعة بعد إقرار بودابيست لتشريع يحظر "الترويج" للمثلية الجنسية بين القاصرين.

وتوعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحكومة المجرية باتخاذ إجراءاتٍ ضدها بسبب القانون الذي وصفته بالـ"عار"، وقالت إنه يتعارض مع "القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي".