إيطاليا: السماح بزيارة 6 أماكن سياحية غير أوروبية دون حجر صحي منها مصر

قالت وزارة الصحة الإيطالية يوم الثلاثاء إنها أعطت الضوء الأخضر للسفر إلى ستة مواقع سياحية غير أوروبية دون الحاجة إلى البقاء في الحجر الصحي كإجراء احترازي من كوفيد-19 سواء عند الوصول أو العودة.

وسيُسمح للإيطاليين بالسفر إلى مصر (ولكن إلى شرم الشيخ ومرسى علم فقط) وجزر المالديف وسيشل وموريشيوس وجمهورية الدومينيكان وأروبا فيما وصفتها الوزارة بأماكن سياحية خاضعة للرقابة.

وتمثل هذه الأماكن التي تحظى بإقبال من قبل الإيطاليين الباحثين عن أشعة الشمس الشتوية استثناء من أماكن أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب الدخول في حجر صحي عند العودة إلى إيطاليا.

وقال الأمر الذي وقعه وزير الصحة روبرتو سبيرانزا إنه يجب على كل من يتوجه إلى تلك الدول إثبات مناعته أمام كوفيد-19 إما بسبب التطعيم أو الإصابة السابقة، ويجب أيضا تقديم مسحة سلبية قبل 48 ساعة على الأقل من المغادرة.

وعند العودة إلى إيطاليا، لن يُطلب من الأشخاص دخول حجر صحي إذا قدموا نتيجة سلبية أخرى لاختبار كورونا يكون قد تم إجراؤه قبل ما لا يزيد عن 48 ساعة من ركوب الطائرة.