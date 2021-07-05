أنس جابر تتأهل إلى الدور ربع النهائي من ويمبلدون إثر فوزها على البولندية إيغا شفيونتيك

تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 24 عالميا إلى الدور الربع نهائي، من دورة ويمبلدون في لندن (ثالث البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب)، بعد فوزها على منافستها البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة سابعة عالميا بنتيجة شوطين لشوط، كانت تفاصيلها: شوط أول فازت به شفيونتيك7ـ5، ثم تداركت أنس جابر لتفوز بالشوطين الثاني والثالث 6ـ1 على التوالي.

وسوف تواجه أنس جابر في الدور الربع النهائي البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة في المرتبة الرابعة عالميا، من أجل التأهل إلى الدور النصف النهائي. وكانت سابالينكا تغلبت اليوم عى منافستها من كازاخستان إلينا ريباكينا بنتيجة شوطين لشوط.

وثأرت جابر في ثاني لقاء لها ضد شفيونتيك، من خسارتها أمامها في الدور الـ32 من دورة واشنطن الأميركية عام 2019. وكانت أنس جابر البالغة من العمر 26 سنة، ترشحت إلى الدور الرابع بعد تغلبها على الإسبانية غابرين موغوروزا المصنفة 12 عالميا، بشوطين لشوط.

أنس جابر على اليسار تصافح منافسها شفيونيك بعد الفوز في الدور ثمن النهائي من ويمبلدون. 2021/06/05 ألبرتو بيزال/أب

وكانت أنس جابر توجت بلقب دورة برمنغهام الإنجليزية الشهر الماضي، وهو أول لقب لها ضمن اتحاد لاعبات التنس المحترفات، كما حققت جابر أفضل إنجاز لها في بطولات الغراند سلام، عندما بلغت الدور ربع النهائي في بطولة استراليا المفتوحة عام 2020.

وبعد أن بلغت الدور الثالث للمرة الأولى في البطولة الإنجليزية هذا العام، أصبحت أنس جابر لاحقًا أول امرأة عربية تبلغ ثمن النهائي، قبل أن تواصل مشوراها اليوم وتحقق فوزها الـ33 هذا العام، وهو الأعلى ضمن دورات رابطة المحترفات، بالتساوي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا.

أنس جابر خلال مباراتها أمام البولندية شفيونتيك. 2021/06/05 ألبرتو بيزالي/أب

وقالت أنس جابر: "كانت مباراة جيدة، خسرت في نهاية المجموعة الأولى، ولكن اعتقدت أن الغضب ليس ردة الفعل المناسبة وفكرت بكل نقطة على حدة".

وعن الضربات الساقطة التي تتميز بها ولم تكثر منها اليوم قالت أنس: "عليك أن تغير قليلا. الجميع يعرف أنني اقوم بالضربات الساقطة، كنت أكثر عدوانية لم أقم بالكثير منها".

وأضافت جابر التي باتت مصدر فخر في بلدها وإلهام للاعبات الإفريقيات والعرب: "التحرك على العشب صعب، لذا الضربات المقشّرة (سلايس) تعرقل تحرك الخصم لذا حاولت القيام بها".

وخلال مباراة اليوم، بدأت جابر المجموعة الأولى بطريقة مثالية كاسرة إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي قبل أن تتقدم 2-صفر، إلا أن اللاعبتين تبادلتا الكسر في ثلاث مرات لاحقًا، لتتقدم جابر 5-4 وتكون الفرصة سانحة لحسم المجموعة الأولى على إرسالها.

أنس جابر تعبر عن فرحتها بالفوز على شيوفنتيك. 2021/06/05 ألبرتو بيزالي/أ ب

إلا أن التونسية حديث الساعة في تونس، لم تنجح في الإفادة من هذه الأفضلية في بداية المباراة، وخسرت ثلاثة أشواط متتالية لتحسم البولندية الأمور لصالحها بالفوز بالمجموعة الأولى.

لكن أنس جابر انتفضت في المجموعة الثانية كاسرة ثلاث مرات إرسال شفيونتيك المتوجة بلقب رولان غاروس العام الماضي 2020، لتنهيها بسهولة 6-1، قبل أن تكرر ذلك في الخامسة ،التي فازت بها بذات النتيجة بإرسال ساحق، كان التاسع لها في المباراة في ساعة و41 دقيقة.