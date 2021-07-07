شاهد: رئيس الوزراء الكندي يزور قبور 751 طفلا تم العثور عليها الشهر الماضي في مدرسة داخلية

قام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الثلاثاء، بجولة لزيارة قبور لا تحمل أية شواهد في منقطة كويسيس التابعة لمقاطعة ساسكاتشوان.

وانضم إلى ترودو رئيس وزراء مقاطعة ساسكاتشوان سكوت مو خلال طقوس احتفالية تكريما لضحايا أطفال من السكان الأصليين تم العثور على جثامينهم الشهر الماضي.

وكويسيس هو موقع لمدرسة داخلية سابقة حيث اكتشف 751 قبرا محتملا بدون شواهد الشهر الماضي.

وذكر ترودو خلال زيارته أنه من "المخجل أن يموت الأطفال هنا في كويس وفي جميع أنحاء البلاد بسبب سياسة المدارس الداخلية" التي كان ينقل إليها أطفال السكان الأصليين قسرا.