تعرف على قانون أمن وخصوصية البيانات في أوروبا

يتضمن قانون أمن وخصوصية البيانات الجديد في أوروبا متطلبات جديدة وردت في 88 صفحة، وتعتمد بشكل أساسي على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية ومنزله ومراسلاته".

إليك أبرز ما جاء في القانون في 9 نقاط:

تعتبر اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الخاصة من أصعب قوانين الخصوصية والأمن الرقمي في العالم، وينادي بعض نشطاء حقوق الإنسان باتباعها عالميا.

دخلت اللائحة حيز التنفيذ في 25 مايو/أيار 2018، وتفرض غرامات قاسية على أولئك الذين ينتهكون معايير الخصوصية والأمان، بعقوبات تصل إلى عشرين مليون يورو.

تنطبق اللائحة العامة لحماية البيانات على المؤسسات بغض النظر عن الموقع الجغرافي وخاصة في حال معالجة البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي أو المقيمين فيه.

لدى أصحاب البيانات الأوروبيين أو المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الحق بالمطالبة بتعويضات مالية في حال تعرضت بياناتهم للانتهاك أو خرق لقواعد الخصوصية.

إذا كانت المؤسسة تعالج معلومات وبيانات لأوروبيين على الموقع الالكتروني أن يراعي مبادئ حماية البيانات عند التصميم، مثل تشفير البيانات لجعلها عديمة الفائدة.

التشديد على الموافقة على معالجة المعلومات الشخصية بلغة واضحة وصريحة، كما ينصح بالاحتفاظ بأدلة موثقة على الموافقة.

يمكن لأي شخص سحب الموافقة بمعالجة البيانات الممنوحة مسبقًا بأي وقت.

في حال حدوث خرق للبيانات، على المؤسسة أن تبلغ أصحاب البيانات المخترقة خلال 72 ساعة أو مواجهة العقوبات.

لا يمكن للأطفال دون سن 13 عامًا إعطاء الموافقة إلا بإذن من والديهم.

ماهي البيانات الشخصية؟

البيانات الشخصية هي أي معلومة يمكنها تتعلق تحديد هوية الفرد بشكل مباشر أو غير مباشر. من الأمثلة: عناوين البريد الإلكتروني، معلومات جغرافية، البيانات الحيوية والآراء السياسية والمعتقدات الدينية، وملفات تعريف الارتباط على الموقع.