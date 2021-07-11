انطلق موسم المسيرة السنوية في أيرلندا الشمالية، حيث أشعل الناس بورتادون النيران الضخمة في برج خشبي ضخم يبلغ من الارتفاع 64 مترا. وسرعان ما تحطم البرج وسط هتافات آلاف المتفرجين، وبعد ذلك رش عناصر الإطفاء المنازل القريبة بالمياه، لتلطيف درجة الحرارة المنبعثة من حطام البرج المحترق. ويعود هذا التقليد إلى القرن السابع عشر، وهو مناسبة لإحياء ذكرى انتصار الملك البروتستانتي وليام الثالث، ملك أورنج على الملك الكاثوليكي جيمس الثاني، وفي ذلك العهد، اشعلت النيران بهدف توجيه سفن الملك وليام.
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