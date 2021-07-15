قررت الجهات المعنية في أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي، أنه سيتعين على اللاعبين المشاركين، الفائزين منهم، أن يأخذوا بأنفسهم الميداليات المخصصة لهم بسبب قواعد السلامة والإجراءات المشددة التي تم فرضها في محاولة لكبح استشراء فيروس كورونا، وكخطوة من شأنها حماية سلامة اللاعبين.

وأكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في اتصال هاتفي مع الصحفيين، الأربعاء، أن الإجراءات التي تم اتخاذها غير مسبوقة.

وقال باخ إن العاملين الذين يرتدون قفازات المعقمة سيضعون الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على صينية.

ومن ثم يتوجب على الرياضي أخذ ميداليته بنفسه وأن يضعها حول عنقه.

وكانت الحكومة اليابانية، قد أعلنت قبل أيام فرض حالة الطوارئ للمرة الرابعة منذ 2020 في العاصمة طوكيو وتم تمديدها في محافظات عدة حتى 22 أغسطس/آب المقبل، بغية احتواء الارتفاع الملحوظ بأعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأجبرت المطاعم والحانات في طوكيو التي تقدم المشروبات الكحولية على إغلاق أبوابها أمام الزبائن مرة جديدة.

وأعلنت وزيرة الألعاب الأولمبية تامايو ماروكاوا الخميس، أنه سيتم منع الجماهير من التواجد في أماكن المنافسات الأولمبية التي ستجري بالعاصمة طوكيو ومحافظات سايتاما، تشيبا، وكاناجاوا وكذلك هوكايدو وفوكوشيما، خلال الألعاب المرتقبة بين 23 تموز/يوليو و8 آب أغسطس جراء جائحة كوفيد-19.