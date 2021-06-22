أولمبياد طوكيو.. بعثة أوغندا في الحجر الصحي بعد إصابة أحد أفرادها بكورونا

عُزل ثمانية لاعبين من الوفد الأوغندي حتى مطلع تموز/يوليو بعد أن جاءت نتيجة فحص مدربهم للكشف عن فيروس كورونا، إيجابية، وذلك لدى وصولهم إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشهر المقبل، كما أعلنت السلطات المحلية.

وفي بداية الأمر، سُمح للرياضيين التوجه من مطار أوساكا إلى مقرّ تدريباتهم بعد القيام بعزل المدرب وحده. لكن السلطات المحلية في مقاطعة إيزوميسانو اعتبرت أن الرياضيين خالطوا مدربهم الإيجابي عن كثب وبالتالي يتعين عليهم الخضوع لحجر صحي حتى الثالث من تموز/يوليو بحسب ما أعلنت لوكالة فرانس برس.

وهذه هي أول حالة إيجابية لـ"كوفيد-19" بين الوافدين الأولمبيين من الخارج.

ووصل تسعة رياضيين والمدربين ومسؤولين في المنتخب الأولمبي الأوغندي إلى مطار ناريتا بالقرب من طوكيو السبت الماضي، وهي ثاني مجموعة أولمبية تهبط في اليابان بعد لاعبي منتخب أستراليا للسوفتبول في الأول من حزيران/يونيو.