طالبان تقترح وقفاً لإطلاق النار يدوم 3 أشهر لقاء الإفراج عن آلاف السجناء

قال مفاوض حكومي أفغاني يشارك في محادثات السلام مع طالبان الخميس إن الحركة اقترحت وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مقابل إطلاق سراح نحو سبعة آلاف سجين متمرد محتجزين في سجون أفغانستان.

وقال نادر نادري للصحافيين "إنه طلب كبير".

وأضاف نادري أن المتمردين أرادوا أيضا شطب أسماء قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.

ووسعت حركة طالبان سيطرتها مؤخراً على أراض شاسعة في البلاد، خصوصاً في الأرياف، وتزامن ذلك مع إعلان الانسحاب الأميركي بشكل نهائي بحلول أواخر أغسطس/آب. كذلك سيطرت الحركة على معابر حدودية مهمة، منها مع باكستان، وعلى نحو ثلثي الحدود مع طاجيكستان الجارة، التي تؤوي قواعد عسكرية روسية.