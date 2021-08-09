شاهد: تجدد المواجهات بين أهالي قرية بيتا والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

تجددت المواجهات بين أهالي قرية بيتا الواقعة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة والجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات تطالب بتسليم جثمان شادي الشرفة الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات يومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وأسفرت المواجهات العنيفة عن إصابة 37 فلسطيني بالأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بالمطاط إضافة لعشرات حالات الاختناق.

وقال أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة نابلس"فرق الإسعاف نقلت مواطناً مصاباً بالرصاص الحي إلى مستشفى رفيديا الحكومي، فيما أصيب تسعة آخرون بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، و27 مواطنا أصيب بصعوبات في التنفس بعد إلقاء قنابل الغاز."

ويطالب أهالي بيتا إسرائيل تسليم جثمان شادي الشرفة الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات يومية، يقوم بها أهالي القرية، للتنديد بإنشاء بؤرة استيطانية إسرائيلية أقامها مستوطنون على سفح جبل صبيح الواقع على أراضي القرية.

وقتل ستة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي منذ أوائل مايو / أيار الماضي.