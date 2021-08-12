شاهد: عن الحب والغيرة.. أوبرا "توسكا" الشهيرة تجسد في مهرجان كاستل دي بيرالادا في إسبانيا

تم عرض الأوبرا الشهيرة "توسكا" وهي نسخة موسيقية لفيلم أوبررالي من تأليف جاكومو بوتشيني في مهرجان كاستل دي بيرالادا في شمال إسبانيا.

وجسد هذا العمل الفني كل من الممثل جوناس كوفمان وسوندرا رادفانوفسكي في دور البطولة إلى جانب الممثل كارلوس ألفاريز.

‏وتتوزع أوبرا "توسكا" على ثلاث عروض وهي عمل درامي يصور فترة من عام 1800 حين كانت روما مهددة من قبل جيوش نابليون بونابرت.

كما تصور الأوبرا التي تم عرضها للمرة الأولى في روما عام 1900 مشاهد الحب التعذيب والقتل والانتحار.

وتتمحور أحداث هذا العمل الفني حول 3 شخصيات درامية أساسية وهي ماريو كافارادوسي الرسام العاشق و فلوريدا توسكا وهي الشخصية الرئيسية الثانية التي تبادل الرسام الحب وتعمل مغنية أوبرا، أما الشخصية الثالثة فهي سكاربيا رئيس الشرطة اللئيم الذي يمثل دور الشرير في الأحداث.

ويقول الممثل الإسباني كارلوس ألفاريز عن هذه الأوبرا "إنها نسخة موسيقية يمكن للجمهور التركيز فيها الموسيقى أكثر مما يفعلون في عادة".

فيما قال التينور الألماني جوناس كوفمان "أعتقد أنها واحدة من أفضل الأوبرا التي تمت كتابتها على الإطلاق، ربما هناك قلة من الأوبرا لا تريد أن تفوت أي لحظة وبالتأكيد توسكا هي واحدة منها".

فيما قالت الممثلة الأمريكية الكندية سوندرا رادفانوفسكي والتي جسدت دور البطلة توسكا فتصف الأوبرا أنها تتعلق "بالحب والتضحية والغيرة والقتال من أجل ما تؤمن به وأن تكون صادقًا مع نفسك، كل من كافارادوسي وتوسكا صادقين مع أنفسهما ولهذا السبب يموتان في النهاية".