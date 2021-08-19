بايدن يقول إن حماية حقوق النساء في أفغانستان لن يكون عبر " القوة العسكرية" ويحث على " إجلائهن"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنّ شنّ حرب في أفغانستان لا يوفّر حلولاً حيال انتهاكات حقوق المرأة بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة.

وقال بايدن في مقابلة بثتها قناة "إيه بي سي"، "مقولة إننا سنتمكن من ضمان حقوق المرأة في العالم من خلال القوة العسكرية غير سليمة".

وتابع الرئيس الديمقراطي "انظروا إلى ما يجري للاويغور في غرب الصين. انظروا إلى ما يجري في أرجاء أخرى من العالم"، مشدداً على أنّ السبيل لمكافحة انتهاكات حقوق المرأة "ليس الاجتياح العسكري".

واعتبر أنّ وسيلة التصدي "لهذه المسألة هي في ممارسة الضغط الاقتصادي، الدبلوماسي والدولي عليهم من أجل أن يغيّروا سلوكهم".

ولفت جو بايدن إلى أنّ عدداً كبيراً من النساء يحاولن مغادرة أفغانستان في رحلات الإجلاء الجوية الأميركية في مطار كابول.

وقال إنّه حضّ مستشاريه على "وضعهن في الطائرات" وإجلاء "عوائلهن". واضاف "ينبغي علينا إجلاء ما أمكننا".

وأعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأربعاء عن "القلق البالغ" في ظل وضع النساء في أفغانستان، وحثا طالبان على تجبن "كل أشكال التمييز والاستغلال"، وفق بيان مشترك.