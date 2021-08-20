عاجل
euronews_icons_loading
أفغان ينتظرون الترحيل في مطار كابول

شوهد مئات المدنيين يحملون ممتلكاتهم ويخيمون خارج السفارة الفرنسية في كابول يوم الخميس مع استمرار جهود الإجلاء من قبل عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى.

وشوهد أشخاص من جميع الأعمار يحاولون شق طريقهم إلى المطار بالسيارات أو سيرا على الأقدام عبر نقاط التفتيش التي تديرها قوات طالبان.

تقوم دول غربية بتشغيل رحلات جوية من كابول لمواطنيها وكذلك للأفغان الذين تعاونوا مع قوات الناتو خلال وجودهم لمدة 20 عامًا في البلاد.

No Comment المزيد من