شوهد مئات المدنيين يحملون ممتلكاتهم ويخيمون خارج السفارة الفرنسية في كابول يوم الخميس مع استمرار جهود الإجلاء من قبل عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى.

وشوهد أشخاص من جميع الأعمار يحاولون شق طريقهم إلى المطار بالسيارات أو سيرا على الأقدام عبر نقاط التفتيش التي تديرها قوات طالبان.

تقوم دول غربية بتشغيل رحلات جوية من كابول لمواطنيها وكذلك للأفغان الذين تعاونوا مع قوات الناتو خلال وجودهم لمدة 20 عامًا في البلاد.