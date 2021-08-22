شاهد : الاحتفال بيوم العلم الوطني الروسي

قام نشطاء من الجبهة الشعبية لعموم روسيا بنشر الالوان الثلاثة "العلم الوطني لروسيا"، في اماكن مميزة في مناطق مختلفة، وشارك في العديد منها موظفو وزارة حالات الطوارئ والحرس الوطني.
وسبح المشاركون في الماء البارد في كراسنويارسك. وتبادل المشاركون قطعة قماش طولها 3 × 5 أمتار، ثم تم نقلها رسمياً إلى الشاطئ عند خط النهاية.
أقيمت الأحداث الرئيسية في موسكو في بوكلونايا هيل، حيث قام المتطوعون بفتح لافتة ضخمة ثلاثية الألوان هناك. وزع الناس الشرائط والأعلام في الشوارع.
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