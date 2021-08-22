شاهد: أعصار هنري يقنرب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة

يستمر إعصار هنري بتقدمه باتجاه الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فيما أعلنت حالة الطوارئ في أجزاء من الساحل وخصوصا في جزيرة لونغ آيلند الجنوبية ونيويورك ونيوجيرسي يوم الأحد.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار هنري، المتحول من عاصفة استوائية، جزيرة لونغ آيلند في نيويورك، والأجزاء الجنوبية من إقليم نيو إنجلند، يوم الأحد إضافة إلى هبوب رياح ستبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة ووكذلك هطول أمطار غزيرة.

وأخطرت السلطات الأمريكية حوالي 6 ملايين شخصا، يسكنون في الساحل وخصوصا في جزيرة لونغ آيلند الجنوبية ونيويورك ونيوجيرسي، بالاستعداد للفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي، وخطر سقوط الأشجار.

وقال المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير إن هنري يقترب من شرق لونغ آيلاند وجنوب نيو إنغلاند، وعلى بعد 120 كلم جنوب شرق مونتوك بوينت في ولاية نيويورك.

وحذر خبراء الأرصاد من تساقط أمطار غزيرة وخطر حدوث فيضانات وارتفاع مستوى مياه البحر، في وقت اجتاح هنري المحيط الأطلسي ترافقه رياح بسرعة 120 كلم في الساعة.

وتسببت الأحوال الجوية السيئة التي سبقت وصول هنري في وقف حفلة موسيقية كبيرة بمشاركة عدد من النجوم في حديقة سنترال بارك، اعتبرت بمثابة "عودة" للمدينة التي عانت بشدة من جراء الوباء.

ودفع الإعصار المرتقب بحاكم نيويورك أندرو كومو لإعلان حالة طوارئ ونشر 500 عنصر من الحرس الوطني تحسبا لنشر جهود إغاثة.

وحذر كومو قائلا "إنها (العاصفة) بخطورة أزمة قلبية".

وأوضح كومو أن العاصفة "ستبقى قرابة 26 ساعة" وطلب من أهالي نيويورك أن يتوقعوا "انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي" و"فيضانات مفاجئة" في بعض أحياء الولاية.

ويتوقع أن يتجنب هنري المرور في مدينة نيويورك ويبقى على مسافة كيلومترات، لكنه مع ذلك يمكن أن يتسبب بأحوال جوية شبيهة بعاصفة استوائية، اعتبارا من ليل السبت.

وتلك الأحوال الجوية أرخت بظلالها على حفلة موسيقية في سنترال بارك، عندما قوطع مغني البوب الشهير باري مانيلو اثناء أدائه، بصوت يدعو الحاضرين إلى التوجه بسرعة لكن بهدوء إلى أقرب مخرج.