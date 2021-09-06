شاهد: أزمة مالية في أفغانستان وطالبان تؤخر إعلان تشكيل الحكومة

"منذ أيام، وهذه المشاهد تجترُّ نفسها في جميع أنحاء العاصمة الأفغانية، حيث الآلاف يصطفّون أمام البنوك لتحصيل بعضٍ من نقودهم، كل واحدٍ منهم يأمل بسحب عشرين ألف أفغاني، أي ما يعادل نحو مئتي يورو، هو الحد الأقصى للسحب كما حددته طالبان نظراً لنقص العملة الصعبة في البلاد".

"وتدرك طالبان أنه يتعين عليها التحرك بسرعة من أجل الحصول على الاعتراف والمساعدة من المجتمع الدولي، فيما تقول بعض الدول إنها تحافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الجماعة في الوقت الحالي".

هذا ما تقوله مراسلة "يورونيوز" في العاصمة الأفغانية، أنيليز بورجيس، لنتابع معها آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والمعيشي في أفغانستان.