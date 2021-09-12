شاهد: إعادة فتح المدارس في بنغلادش بعد إغلاق دام 18 شهراَ

عاد التلاميذ والطلاب في بنغلادش إلى الفصول الدراسية مع إعادة فتح المدارس بعد إغلاق دام 18 شهرا فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعد الإغلاق المدرسي في بنغلادش أحد أطول حالات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في العالم.