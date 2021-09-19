شاهد: مسيرة فخر المثليين في بلغراد

شارك المئات في مسيرة فخر المثليين التي شهدتها العاصمة الصربية، يوم السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة، ورفع النشطاء خلال المسيرة التي جابت الشوارع الرئيسة في بلغراد أعلام قوس قزح واليافطات التي تؤكد على حقوق مجتمع الـ"ميم".

وتأتي المسيرة في الذكرى الـ20 لمسيرة فخر المثليين الأولى التي خرجت في بلغراد، وقال منظم المسيرة ماركو ميهايلوفيتش: إنه على الرغم من تحسن وضع مجتمع "ميم" خلال العشرين عاماً الماضية، إلا أن ثمة المزيد من الحقوق يجب العمل من أجل تحقيقها للمثليين في صربيا.

واعتبر ميهايلوفيتش أن الإنجاز الأهم الذي تحقق للمثليين في صربيا منذ مطلع القرن الحالي هو ظهور مجتمع "ميم"، وقال: "إننا نحتفل اليوم بذكرى مرور 20 عاماً على أول مسيرة فخر خرجت هنا في بلغراد في شهر حزيران/يونيو 2001، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تغييرت أشياء كثيرة، لكن هناك أمور لا تزال بحاجة إلى التغيير"، على حد تعبيره.