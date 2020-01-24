بداية حماسية للمتنافسين في أولى بطولات الجودو العالمية لعام 2020

وسط حضور جماهيري كبير من عشاق اللعبة الجيدو شهدت تل أبيب افتتاح أولى بطولات الجودو العالمية لعام 2020.

وبرزت السلوفينية كاجا كاجزر البالغة من العمر 19 عامًا في اليوم الأول من لمنافسة بعدما فازت بأول لقب لها في بطولة الجودو

وأظهرت كاجا مهارات عالية طيلة يوم البطولة وإلى غاية النهائي، أين تغلبت على الفرنسية ريسوفو، بتنفيذها لحركة وازا آري.

وسألنا كاجا عن سر تألقها اليوم فقالت "ربما تناولي الشوكولاته في فطور الصباح، عندما أتيت إلى هنا لن أكن أشعر أني على ما يرام، لكن بعدها نمت لساعة واحدة وشعرت بتحسن، لقد خضت نزالات قوية بالفعل، لكنني بخير هكذا".

كان البطل العالمي السابق الكوري الجنوبي آن باول، رجل البطولة بلا منازع بدءا من الأدوار التمهيدية وإلى غاية المباراة النهائية حيث تغلب من نقطة إيبون بتنفيذه لحركتي وازا آري.

وقال باول " مع التحضير للألعاب الأولمبية صيف 2020، يسرني الحصول على الميدالية الذهبية في بطولة الجودو الأولى لهذا العام. سأستعد للمسابقات القادمة الواحدة تلو الأخرى حتى أتمكن بالتأكيد من الفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية".

بالعودة للسيدات عرفت اليابانية ميدا تشيشيما كيف تقلب هجوم منافستها الكورية جيونغ في نهائي أقل من 52 كيلوغرام، وتحوله إلى حركة تثبيت مكنتها من الفوز بالذهب.

فيما فاز الكوري كيم وون جين بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 60 كيلوغرام، بعد نزالات شهدت الكثير من السقوط والإفلات، وتمكن في النهاية من الانتصار تكتيكيا ليحصد سادس ذهبية في مشواره.

رغم انتقالها من فئة أقل من 52 كيلوغرام إلى أقل من 48 كيلو غرام بدا أن اليابانية تسونودا ناتسومي جاءت لتثبت سيطرتها على البساط، فمع بلوغها إلى النهائي أرغمت منافستها على الخضوع بسرعة كبيرة.

أما حركة اليوم كانت من البطل المحلي تال فليكر، الذي فاز بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 66 كيلوغرام، حيث قام بتنفيذ حركة إسقاط في الأدوار التمهيدية ضد خصمه الأوزبكي سجل من خلالها إيبون.