شاهد: وصول قارب يحمل مئات المهاجرين إلى ميناء لامبيدوزا الإيطالية

وصل قارب يحمل مئات المهاجرين غير النظاميين إلى ميناء جزيرة إيطالية مساء الاثنين. وقال مسؤولون إنه كان هناك 686 مهاجرا على متن القارب الذي اصطحبه خفر السواحل إلى ميناء في جزيرة لامبيدوزا.

استمر العمل على نقل المهاجرين من القارب إلى مركز استقبال في الجزيرة حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. يوجد في لامبيدوزا مجمع سكني للمهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى الجزيرة بعد إنقاذهم حين كانوا على متن قوارب غير صالحة للإبحار.

في وقت سابق من هذا الشهر، أنقذ خفر السواحل الإيطالي حوالي 125 مهاجرا على طول ساحل لامبيدوزا. وقالت مصالح خفر السواحل حينها إن قارب المهاجرين كان محاصرا في شعاب مرجانية دفعتهم إليها الأمواج العاتية. وأظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل مهاجرين يقفزون من زورق مطاطي ويسبحون نحو سفينة إنقاذ. وتم نقل 49 امرأة و20 قاصرًا إلى ميناء لامبيدوزا.

غالبًا ما ترفض إيطاليا طلبات العديد من المهاجرين غير النظاميين للحصول على حق اللجوء، وتقول السلطات إن من رفضت طلباتهم، لم يتمكنوا من توثيق هروبهم من الحرب وغيرها من النزاعات أو جوانب لاضطهاد، وليس من الفقر.

وفي السياق ذاته، تواجه منظمات الإغاثة اتهامات بالتواطؤ مع مهربي المهاجرين الليبيين لإيصال الناس إلى الشواطئ الأوروبية، وهي اتهامات تنفيها بشدة. وإيطاليا نقطة دخول رئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، لكن مسار الهجرة البحري بين صقلية وشمال إفريقيا من بين الأكثر خطورة في العالم.

ومنذ بداية العام وإلى غاية التاسع من الشهر الجاري، وصل أكثر من 40 ألف مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا عن طريق البحر بحسب إحصائيات وزارة الداخلية، أي أكثر من ضعف عدد الوافدين في العام 2020.