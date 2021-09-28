استعاد مساء الإثنين بركان كومبري فييخا "القمة القديمة" في جزيرة لا بالما الإسبانية بجزر الكناري نشاطه مجددا ونفث حممه البركانية بعد فترة هدوء، بينما يستعد مئات الأشخاص في القرى الساحلية لوصول الحمم المنبعثة سابقا من البركان إلى البحر وسط مخاوف من إنطلاق الغازات السامة.

وظهرت دفعات من الحمم البركانية من البركان الثائر في وقت مبكر من مساء الإثنين وتتمدد على سفح الجبل. ومنذ 19 سبتمبر- أيلول الجاري، تتدفق الحمم السوداء ببطء على الجانب الغربي للبركان باتجاه البحر، ما أدى إلى تدمير أكثر من 500 منزل بالإضافة إلى الكنائس ومزارع الموز، وفقًا لبرنامج مراقبة الكوارث التابع للاتحاد الأوروبي.