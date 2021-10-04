شاهد: مسيرة داعمة لحقّ الإجهاض تجوب شوارع واشنطن .."جسدي.. خياري، حقي"

"جسدي.. خياري، حقي"، تحت هذا الشعار، شارك الآلاف في مسيرة دعم لحق الإجهاض، واحتجاجا على دخول مشروع قانون مقيد لهذا الحق حيز التنفيذ في ولاية تكساس أوائل شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

المشاركات والمشاركون في المسيرة حملوا يافطات تتحدث عن حق المرأة في الإجهاض بصورة قانونية كواحد من الحقوق المؤكدة للحريات في الولايات المتحدة.

والقانون الذي تبنّته تكساس يحظر عمليات إجهاض بعد 6 أسابيع من استقرار نطفة الجنين في الرحم، وقد رفضت المحكمة العليا بواشنطن طلبا بإبطال القانون في حين يخشى مؤيدوا الإجهاض من أن تتبنى ولايات أخرى قانوناً مماثلاً للذي تبنته تكساس.