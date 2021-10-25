بالصور: مقهى إندونيسي يستعين بـ"سكويد غيم" لجذب الزبائن

يلجأ أصحاب الأعمال في إندونيسيا إلى أفكار خلاقة تجذب المزيد من الزبائن بينما تعيد البلاد فتح حدودها بعد فترة طويلة من الإغلاق دامت نحو 18 شهراً بسبب وباء كوفيد-19.

وفيما تعاني الكثير من الأعمال من أجل تعويض الخسائر التي كبّدها إياها الوباء، اختار أحد مقاهي العاصمة جاكرتا اللجوء إلى أحد مسلسلات نتفليكس الذي اجتاح العالم، "سكويد غيم"، كوسيلة من أجل التسويق لأعماله.

ندل المقهى تنكروا بأزياء "سكويد غيم" Reuters

وحقق "سكويد غيم" أرقام مشاهدات خيالية وتمت مشاهدته عبر 111 مليون حساب على منصة نتفليكس خلال 27 يوماً فقط، بسحب ما قالته الشركة الأميركية في بيان سابقاً.

وفي إندونيسيا التي تمثل أكبر رابع دولة في العالم من حيث عدد السكان، تحول كل شيء في مقهى "ستاوبري" (فراولة) في العاصمة جاكرتا، إلى ما يشبه المسلسل الكوري الجنوبي.

ويجب على الزبائن الراغبين في الدخول إلى المقهى المشاركة في ألعاب "سكويد غيم". ويقول بوترا بريادي صاحب المقهى إن عدد الزبائن ارتفع بنسبة 300 بالمئة منذ إعادة فتح المقهى الأسبوع الماضي، مؤكداً على نجاح التجربة.

صورة مع عاملين في المقهى AJENG DINAR ULFIANA/REUTERS

وكسر مسلسل "سكويد غيم" كل الأرقام القياسية التي حققتها منصة نتفليكس سابقاً حيث تمّت مشاهدته عبر 111 مليون حساب خلال 27 يوماً، كما أنه حاز على شهرة ونجاح بالغين في إندونيسيا.

ويتابع الإندونيسيون بشكل دائم المسلسلات والأفلام التي يتم إنتاجها في كوريا الجنوبية.