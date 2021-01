بعد أن توسعت شعبيتها خلال أزمة كورونا، أعلنت منصة "نتفليكس" للبث التدفقي، الثلاثاء، عن قائمة إصدارتها الجديدة في 2021، مع ما لا يقل عن 70 فيلماً طويلاً بمتوسط واحد على الأقل في الأسبوع ومجموعة كبيرة من النجوم، بدأت بعرضها في 11 كانون الثاني / يناير الجاري.

وحرصت "نتفليكس" على التنوع في إنتاجها لتلبية أذواق الجميع من الدراما إلى الكوميديا مروراً بالخيال العلمي والرعب وحتى رعاة البقر وبعض الأعمال التي تبدو كأنها منتجة للمنافسة على أبزر الجوائز السينمائية.

وتستعد المنصة الأمريكية هذا العام لعرض مجموعة كبيرة من الأفلام من إنتاج أبرز صناع السينما الحاصلين على جوائز عالمية، منها "Don't Look Up" بطولة ميريل ستريب وليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس، و "Red Notice" مع دواين جونسون، ورايان رينولدز وجال غاد، و"Concrete Cowboy" بطولة إدريس إلبا وكاليب ماكلولين بالإضافة إلى آنا دي دارماس التي تلعب دور الممثلة الشهيرة الراحلة مارلين مونرو في "شقراء."

وتتضمن القائمة أيضا الجزء الثالث من فيلم"To All the Boys I've Loved Before" و"The Kissing Booth" وThe Last Letter from Your Lover و"The Woman in the Window" و "A Boy Called Christmas".