السلطات التونسية تغلق قناة تلفزيونية يملكها مرشح سابق للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري الأربعاء غلق قناة "نسمة" التلفزيونية التي يملكها المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي الذي تم توقيفه في الجزائر منذ شهرين.

وقالت الهيئة في بيان "تم اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 حجز التجهيزات الضرورية للبث لقناة نسمة غير القانونية وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة".

وأوضحت "ماطلت (القناة) في تسوية وضعيتها القانونية منذ سنة 2014 رغم مساعي الهيئة في هذا الإطار من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة"، فضلا عن "تضمن ملف القناة شبهات فساد مالي وإداري إضافة إلى عدم استقلاليتها باعتبار أن المشرف عليها قيادي في حزب قلب تونس".

بدورها أكدت القناة في بيان على موقعها "قامت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري صباح اليوم الأربعاء مصحوبة بالقوات الامنية بقطع البث عن قناة نسمة وذلك تطبيقا لاحد قراراتها".

وفي العام 2019 حجزت قوات أمنية معدات القناة ولكنها واصلت بث برامجها.

ونبيل القروي رجل أعمال ورئيس حزب "قلب تونس" حليف حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية والخصم السياسي الأول للرئيس قيس سعيّد الذي قام بتجميد أعمال البرلمان منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت.

وتم توقيف القروي في الجزائر مع شقيقه النائب في البرلمان المجمدة أعماله غازي القروي مطلع أيلول/سبتمبر الفائت بتهمة "اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".

ويلاحق القضاء التونسي القروي منذ العام 2017 في قضايا شبهات تبييض أموال وتهرب ضريبي.

وسجن القروي في العام 2019 لشهر وقبل الانتخابات الرئاسية التي خاضها اثر اطلاق سراحه.

كما تم توقيفه في كانون الثاني/ديسمبر 2020 لمدة ستة أشهر.

وبعد إعلان الرئيس التونسي قراراته تحدثت وسائل إعلام محلية عن "هروب" القروي إلى الجزائر.