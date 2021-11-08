شاهد: هطول مبكر للثلوج يكسو شوارع بكين باللون الأبيض

شهدت العاصمة الصينية بكين هطولاً مبكراً للثلوج هذا العام لتكتسي المدينة التي ستحتضن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 باللون الأبيض.

واستيقظ سكان بكين على وقع تساقط الثلوج التي غطت شوارعها وبعض من أشهر بناياتها.