شاهد: لاجئون أفغان يتظاهرون في جاكرتا للمطالبة بإعادة التوطين

خرج المئات من اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان الذين يعيشون في إندونيسيا في مظاهرات أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جاكرتا يوم الاثنين لحث المسؤولين على الإسراع بإعادة توطينهم.

ورفعوا خلال المسيرة لافتات كبيرة كتب عليها "عائلاتنا في خطر، من فضلكم تحركوا الآن" و "إعادة توطين اللاجئين وإنقاذ الأرواح".

بعض المتظاهرين يعيشون في إندونيسيا منذ عقد.

وقالت سيفا سعيد، التي وصلت إلى البلاد في العام 2011، إنها تشعر أحيانًا أنه ليس لديها ما تعيش من أجله. وأضافت "احيانا اشعر أنني أريد أن أقتل نفسي عندما أرى أطفالي.. ليس لديهم مستقبل".

إندونيسيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، ولا تسمح الحكومة لطالبي اللجوء بالعمل أو الدخول إلى المدارس والمستشفيات العامة.

في ديسمبر من العام 2020، كان هناك ما يقرب من 14000 لاجئ من 50 دولة مسجلين في إندونيسيا، معظمهم من الأفغان.

وفر العديد من طالبي اللجوء إلى إندونيسيا كنقطة انطلاق للوصول إلى أستراليا بالقوارب. لكن منذ عام 2013، أعادت الحكومة الأسترالية السفن إلى المياه الإندونيسية.