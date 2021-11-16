إجراءٌ أوروبي جديد.. على البريطانيين والأمريكيين دفع 7 يورو لدخول دول التكتّل

سيكون لزاماً على المواطنين من خارج الإتحاد الأوروبي، بما فيهم الأمريكيون والأستراليون والبريطانيون، وغيرهم من المسافرين من خارج منطقة شينغن، ملء طلب بقيمة 7 يورو قبل الدخول إلى دول التكتّل، وذلك اعتباراً من العام المقبل.

ويُسمح لمواطني تلك الدول، ودول محددة أخرى، قضاء ما يصل إلى 90 يوماً فقط من كل 6 أشهر داخل الاتحاد الأوروبي، وإن أرادوا الإقامة لفترة أطول فعليهم حينها التقدم لطلب تأشيرة، وذلك بموجب ما يسمى بـ"قاعدة الـ90 يوماً".

والإجراء الجديد في"نظام معلومات السفر والترخيص الأوروبي" يهدف إلى "زيادة الأمان والمساهمة في الحيلولة دون تعرّض التكتّل لتهديدات صحية"، ويؤثر على الأشخاص الذين لا يقيمون بشكل دائم في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو على أولئك الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة للبقاء داخل دول التكتّل.

ويتعيّن مستقبلاً على السياح الأجانب وملاّك المنازل (داخل التكتّل) أو العمال المؤقتين أو أولئك الذين يزورون عائلاتهم أو أصدقاءهم في دول منطقة شينغن الـ26 مرعاة ما يلي:

ويحاكي الإجراء الجديد في "نظام معلومات السفر والترخيص الأوروبي" نظام "إيتا" المعمول به في أستراليا وأيضاً نظام "إيستا" المعمول به في الولايات المتحدة، وكلاهما يُستخدم للإقامة قصيرة الأجل.

أما الإجراءات المتعلقة بالأشخاص الذين يحتاجون تأشيرة شنغن، بما فيهم غالبية المواطنين في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، فإنها ستبقى على حالها من دون أي تغيير.

ووفقاً للإجراء الأوروبي الجديد، فإنه قبل حلول العام 2022، يتعيّن على المسافرين الأجانب ملء طلب عبر الشبكة العنكبوتية قبل وصولهم الاتحاد الأوروبي، بكلفة تبلغ 7 يوور، أما من هم أقل من 18 عاماً أو أكثر من 70 عاماً فإن تقديم الطلب بالنسبة لهم سيكون مجاناً، أما مدة صلاحية الطلب في حال نال الموافقة، فسيكون ثلاث سنوات.