موسكو تعتبر استخدام بولندا الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين "غير مقبول"

نددت موسكو الثلاثاء باستخدام بولندا الغاز المسيل للدموع ضد مهاجرين على الحدود مع بيلاروس قالت إنهم رشقوا قواتها بالحجارة، معتبرة ذلك "غير مقبول".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "سلوك الطرف البولندي غير مقبول إطلاقا" مضيفا "إنهم ينتهكون كل المعايير القانونية".

أطلقت قوات الأمن البولندية قنابل غاز مسيل للدموع على مهاجرين رشقوها بالحجارة في بلدة كوشنيتسا الواقعة في الشرق على الحدود مع بيلاروس، وفقا لوزارة الدفاع البولندية الثلاثاء.

وكتبت الوزارة في تغريدة "كوشنيتسا: مهاجرون يهاجمون جنودنا وضباطنا بالحجارة ويحاولون تدمير السياج للعبور إلى بولندا. قواتنا استخدمت الغاز المسيل للدموع لوقف عدوان المهاجرين".