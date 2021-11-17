بعد تصريحات عن لقاح كورونا.. كارول سماحة تثير الجدل مجددا بسبب تعريفها مفهوم "النسوية"

قدمت الفنانة كارول سماحة تعريفها الخاص للنسوية رافضة المساواة بين النساء والرجال. واعتبرت، في مقابلة لها، يوم الإثنين، على قناة "سي بي سي" المصرية، أن النساء أضعف من الرجال جسديا، وبالتالي المعاملة بالمثل غير ممكنة.

وتلقت النجمة اللبنانية انتقادات لاذعة وهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض الحلقة، بسبب الجزء الذي تقول فيه إن الصورة العامة المنتشرة في المجتمعات العربية تظهر الرجل في خانة المتوحش والمرأة في خانة المظلومة، بينما الواقع ليس كذلك دائما.

وقالت كارول في المقابلة: "أنا لست فيمينيست لأن هذه الكلمة كبيرة جدا، وهي تعني أن تدفعي أقساط أولادك، وأن تدعي زوجك إلى المطعم وأن تدفعي الفاتورة، أي أن يصبح هناك مساواة بكل شيء".

وأضافت: "لم أقل يوما أنني مع المساواة لأننا جسديا لسنا كذلك. ولم أقل يوما إنني مناصرة للمرأة ولا أحب هذه الكلمة أنا مناصرة للإنسان عموما".

انتقادات وهجوم

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي وسم #كارول_سماحه خلال اليومين الماضيين للتعبير عن استيائهم من تصريحات الفنانة اللبنانية.

علق الإعلامي جو خولي على تصريحات كارول قائلا: "يبدو أن الفنانة كارول سماحة نسيت تاريخ "الاستفحال والقمع" الذكوري ضد المرأة. ما المشكلة في تحرر المرأة واعتمادها على نفسها ودفعها أقساط المدارس؟ أو حتى دفعها الفاتورة؟ هناك مجتمعات كثيرة قبلية ومدنية منذ القدم حيث المرأة هي رأس العائلة. كفى تنميطا".

وكتبت علياء عوادة: "على فكرة.المشكلة بخطاب كارول سماحة مش جملة انها مش فيمينست او ما بتحب الكلمة.عادي الدني أذواق بالنهاية. المشكلة هي بتعريفها السطحي لمفهوم النسوية وحديثها عن الموضوع بطريقة لا تنمّ عن معرفة بأبسط المعلومات. بوقت فيه كتير فتيات بيعتبروها قدوة الن وبتأثّر على تفكيرن ونمط حياتن".

ومن جهتها، تفاعلت كارول مع بعض التغريدات التي علقت على الموضوع، وكتبت ردا على إحداها: "غير صحيح !! يا ريت حضرتك تدقق اكتر !مساواة المرأة والرجل بالسياسة والإقتصاد والشؤون الإجتماعية أمر كلنا منطالب فيه، لكن أنا عم إحكي عن النيار النسوي أو Feminist مفهوم في كتير من التعصب للنساء، والتعصب والعنصرية مرفوضين بقاموسي إن كان تجاه الرجل أو المرأة، وشكرا".

جدل سابق حول اللقاح

وقد تصدرت كارول سماحة الترند على تويتر وأثارت الجدل العام الماضي بسبب تصريح عن لقاح فيروس كورونا عندما قالت إن "اللقاح هو صفقة التاريخ، اللعبة أصبحت واضحة لا للتلقيح لا للتطعيم".

وردت حينها: "صراحة ما بهمني أنا شخصيا أعمل ترند، بس أكيد بهمني الموضوع والنقاش يعمل ترند لأن دائما الرأي الآخر بيصدم وبين رفض بالأول، الناس السخيفة اللي عقولها فاضية بتتمسخر وبتكتب نكتة أو بتشتم!"، وأضافت: "الإنسان الذكي، حتى لو ضد رأي بيناقش بالمنطق وبيحاول يطلع على أبحاث جديدة ومختلفة عن اللي قرأها".

وأضافت: "للأسف الرعب والخوف الدائم من سماع الرأي الآخر.. أصدقائي الإختلاف شيء إيجابي، فنحن نستفيد من العيش مع من نختلف، أكثر ممن يشاركونا نفس الرأي".

وقد استذكر عدد من الناشطين ما حصل وربط الموضوعين ببعضها البعض. وكتبت حلا على تويتر: "أصلاً من عرفت أن كارول سماحة ضد اللقاح و أنا غاسلة يدي من عقليتها".

يذكر أن الفنانة اللبنانية كارول سمحت أطلقت أغنية "المطلقة" في عام 2019 ولاقت نجاحا واسعا لأنها تعبر عن أوضاع صعبة تعانيها المرأة وتدافع عن حقوقها.

كما أنها أعربت عن تأييدها لقضايا المرأة في لبنان، مثل أحقية الأمهات في إعطاء جنسيتهن لأولادهن. كما أدت النشيط الوطني في ثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 وأضافت إليه كلمة "النساء" ليصبح المقطع "سهلنا والجبل منبت للنساء والرجال".