فيديو: العثور على جثث عشرة مهاجرين على متن قارب قبالة السواحل الليبية

تم العثور على جثث عشرة مهاجرين من المرجح أنهم ماتوا اختناقاً على متن قارب مكتظ قبالة السواحل الليبية، وفق ما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، وقالت المنظمة مساء الثلاثاء إن مركب الإنقاذ التابع لها "جيو بارنتس" انتشل الناجين الـ99.

وكتبت المنظمة في تغريدة: "في قاع القارب الخشبي المكتظ، تم العثور على عشرة أشخاص متوفين. 10 وفيات كان من الممكن تفاديها. 10 أشخاص قضوا اختناقاً، بعد 13 ساعة من الانجراف في البحر. الطريق الأكثر فتكاً في البحر المتوسط. كيف يمكننا قبول ذلك في عام 2021؟".

ويحاول عشرات آلاف الأشخاص الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، فينطلقون من ليبيا أو تونس للوصول في أغلب الأحيان إلى إيطاليا.

وتعد هذه الرحلة بغاية الخطورة، إذ قضى فيها 1236 شخصاً على الأقل حتفهم هذا العام، مقابل 858 شخصاً خلال نفس الفترة من عام 2020، بحسب المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو، الذس كتب في تغريدة أن عملية الإنقاذ التي قامت بها"جيو بارنتس" "جنبت سقوط المزيد من الضحايا"، مشددا على "ضرورة تعزيز الدوريات في البحر".

وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، فإن "جيو بارنتس" تنقل حالياً 186 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، أصغرهم يبلغ من العمر 10 أشهر. وأشارت المنظمة غير الحكومية، إلى أن "الكثيرين منهم أصيبوا بصدمة بسبب محنتهم المروعة"، طالبة توفير ميناء آمن لإنزالهم.