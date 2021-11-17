تركيا توقف الفنان الشعبي السوري عمر سليمان بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية"

أوقفت الشرطة التركية المغني السوري عمر سليمان الذي نال شهرة عالمية، بمزجه الموسيقى الإلكترونية بالموسيقى التقليدية السورية، بتهمة الانتماء "لمنظمة إرهابية"، كما أفاد وكيل أعماله وكالة فرانس برس. وأكدت محافظة شانلي أورفة الحدودية مع سوريا هذا النبأ لوكالة فرانس برس، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح وكيل أعماله المطرب الشعبي - الذي طلب عدم كشف اسمه - أنه سيتم إطلاق سراح المغني البالغ من العمر 55 عامًا "في غضون ساعات قليلة". وذكرت صحيفة "يني شفق" ووكالة أنباء دوغان الأربعاء أن سليمان متهم، "بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية".

وسليمان المقيم في تركيا منذ سنوات، أوقف في شانلي أورفة على بعد 50 كيلومترا من الحدود السورية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منبثقة عن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "تنظيما إرهابيا".

وكانت أغاني عمر سليمان التي حصدت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، فتحت له أبواب المهرجانات الدولية الكبرى، منه مهرجان "ساوث باي ساوث ويست" في أوستين، الذي يحظى بشعبية كبيرة في تكساس.

وقد بدأ سليمان مسيرته من خلال الغناء في حفلات الزفاف في سوريا، وهو يظهر في فيديوهات موسيقية مرتديا كوفية حمراء وبيضاء ونظارة شمس سوداء. وغادر المغني سوريا بعد اندلاع النزاع العام 2011 ليستقر في تركيا حيث فتح مخبزًا.