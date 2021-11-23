حل مبتكر لمشكلة الأرق… جولة على متن حافلة من طابقين في هونغ كونغ

تقدم شركة جديدة للحافلات السياحية في هونغ كونغ رحلة تسمح للراكبين بالنوم على متن حافلة مكونة من طابقين، وتسلك "طريقًا إلى اللامكان" وفقا لوصف الشركة.

ويبدأ طريق الحافلة والذي يمتد على على طول 85 كيلومترًا من منطقة مزدحمة في وسط المدينة إلى طريق المطار والذي أصبح هادئا منذ انتشار كوفيد-19.

ويقول فرانكي تشاو، مؤسس الشركة وصاحب الفكرة، إنه حاول اختيار طرق بها أقل عدد ممكن من إشارات المرور التي قد توقظ الركاب. باستطاعة الحافلة اصطحاب 70 راكبا في كل رحلة.

وتستغرق الرحلة حوالي 5 ساعات، تتضمن التوقف في مواقع تطل على مناظر خلابة للركاب الذين يرغبون.

"تمنحنا هذه الجولة أيضًا إحساسًا بالسفر"

ويقول هو واي، وهو راكب في الحافلة يعاني من الأرق لفرانس برس: "أعتقد أن الجميع يعانون من عدم القدرة على النوم في المنزل لكن هنا (في الحافلة) باستطاعتي النوم بهدوء شديد وخاصة عندما تهتز وتتأرجح الحافلة".

وأضاف واي أن تدابير مكافحة الوباء وقواعد الحجر الصحي الصارمة عزلت سكان هونغ كونغ عن بقية العالم: "يعاني كل سكان هونغ كونغ من ضغوط العمل، .... ومن الحياة والآن لا يمكننا السفر".

يتراوح سعر التذاكر بين 12 دولارًا و51 دولارًا لمقاعد الطابق العلوي للحافلة.

وتعد هونغ كونغ من أكثر المدن تشددا بإجراءات الحجر الصحي وقيود السفر في العالم خلال الوباء. ويقول راكب رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "في الماضي كنت أذهب إلى المطار (للسفر) كل شهر"....بالإضافة إلى النوم، تمنحنا هذه الجولة أيضًا إحساسًا بالسفر".