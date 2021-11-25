"شريكة طالبان" في تصنيع القنّب.. تقرير كاذب يهز شركة أسترالية صغيرة

وجدت شركة أسترالية صغيرة للاستشارات الطبية نفسها وسط عاصفة غير متوقعة يوم الخميس، بعد أن ورد اسمها خطأ في تقرير عن اتفاقها مع حركة طالبان الأفغانية لتمويل مصنع لتصنيع الحشيش باستثمارات تبلغ 450 مليون دولار في أفغانستان.

وكان تقرير لوكالة أنباء بجواك الأفغانية قد ذكر أن ممثلين لشركة "سي فارم" الأسترالية اجتمعوا مع مسؤولي مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لبحث إنتاج الأدوية ومستحضرات أخرى في المصنع بما يتيح استخدام مخدر القنب واسع الانتشار في البلاد استخداما قانونيا.

ونقلت مجموعة من وسائل الإعلام العالمية التقرير ومنها صحيفة "تايمز" اللندنية التي نشرت تقريرا خاصا ورد فيه اسم الشركة الأسترالية. وأعادت حسابات على تويتر ترتبط بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وقناة العربية نشر هذا الزعم.

غير أن "سي فارم" أستراليا، وهي شركة عائلية يعمل فيها 17 موظفا قالت لرويترز، إنها لم تخاطب حركة طالبان قط وليس لها أي تعاملات في الخارج أو أي نشاط يستخدم فيه القنب.

وقال توني جابيتس المدير المالي للشركة هاتفيا من مقر الشركة على مسافة 166 كيلومترا من سيدني "تلقينا 40 أو 50 مكالمة اليوم. الأمر خرج عن نطاق السيطرة. وكله أكاذيب".