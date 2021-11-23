منظمة الصحة العالمية: احتمال تسجيل 700 ألف وفاة جديدة بكوفيد في أوروبا بحلول الربيع

حذّرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن عدد الوفيات جرّاء كوفيد في أوروبا قد يرتفع من 1,5 مليون حاليا إلى 2,2 مليون بحلول آذار/مارس 2022، إذا بقي الوضع على حاله.

وقالت المنظمة إنها تتوقع "ضغطا عاليا أو شديدا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدا بين الآن والأول من آذار/مارس 2022"، مضيفة أنه "يتوقع بأن يصل العدد الإجمالي للوفيات المسجلة إلى أكثر من 2,2 مليون بحلول ربيع العام المقبل".