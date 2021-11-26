الوكالة الأوروبية للأدوية: التفكير في تكييف اللقاحات مع المتحورة الجديدة لكورونا "سابق لأوانه"

قالت الوكالة الأوروبية للأدوية الجمعة إنه من "السابق لأوانه" التخطيط لتكييف اللقاحات مع المتحورة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتشفت في جنوب إفريقيا.

وقالت السلطة الأوروبية لوكالة فرانس برس "من السابق لأوانه في الوقت الحالي التفكير في تكييف اللقاحات... من أجل مكافحة هذه المتحورة الجديدة".

وأطلق على المتحورة الجديدة تسمية "بي.1.1.529". وقد رصدت في جنوب إفريقيا مع نسخ عديدة لها ويحتمل أن تكون شديدة العدوى حسب علماء جنوب إفريقيا.

ورأى هؤلاء العلماء في ذلك مؤشرات لموجة جديدة من وباء كوفيد-19.

وسجلت إصابة بهذه المتحورة الجديدة في بلجيكا هي الأولى التي يعلن عنها في أوروبا بينما أوقفت دول عدة في العالم الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا أو فرضت قيودًا عليها.