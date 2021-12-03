شاهد: مركز أبحاث في غلاسغو يبدأ الاختبارات المعملية لمتغير أوميكرون

بدأ الخميس مركز أبحاث الفيروسات في مدينة غلاسغو البريطانية اختبارات معملية مدققة لمتغير فيروس كورونا أوميكرون. وتسجل المملكة المتحدة حتى الآن 42 حالة مؤكدة بالمتغير الذي لم يتضح بعد مدى تأثير هذه السلالة الجديدة التي ظهرت في جنوب إفريقيا.

وقالت إيما طومسون، الأستاذة في مركز أبحاث الفيروسات في مجلس البحوث الطبية بالمدينة "لا نعرف حتى الآن ما هي مجموعة التغييرات التي يحملها هذا البديل الجديد. لكننا سنتمكن من اختبار ذلك الآن، من خلال نقله إلى المختبر".

معمل احتواء الفيروسات في مركز الأبحاث هو أحد المختبرات القليلة في البلاد المجهزة للتعامل مع مسببات الأمراض مثل متغير أوميكرون.

وأشار ويلهلم فوررنون، مساعد باحث في المركز إلى أنه "من الضروري جدا إجراء التجارب على أوميكرون، فنحن بحاجة إلى بيانات علمية قبل ادعاء أي شيء عن كيفية تصرف هذا المتغير".

من جهته لفت ماسيمو بالماريني، مدير مركز أبحاث الفيروسات إلى أن "الشيء الأكثر إلحاحًا هو أن تكون قادرًا على فهم كيف وما هو مستوى ودرجة إفلات هذا الأوميكرون من نظام المناعة الذي توفره اللقاحات".

وتابع أنه "يمكن مقارنة متغيرات دلتا وأوميكرون من أجل معرفة إلى أي مدى يمكن للأجسام المضادة في الأشخاص الذين تم تلقيحهم أن تدمر الفيروس".