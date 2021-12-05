بسبب المتحورة أوميكرون.. ريو دي جانيرو تلغي احتفالاتها بالعام الجديد

قرّرت ريو دي جانيرو ألّا تستقبل العام الجديد بالاحتفالات التي اعتادت على تنظيمها، حسب ما أعلنت سلطات المدينة السبت، وذلك بسبب رصد المتحوّرة أوميكرون في البرازيل.

ويُثير هذا القرار مخاوف من إمكان إلغاء الكرنفال الشهير الذي من المقرّر إقامته في الفترة الممتدّة من 25 شباط/فبراير إلى الأوّل من آذار/مارس، وهو كان ألغي العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس بلديّة المدينة، إدواردو بايس، على تويتر "بحزن"، "سنُلغي الاحتفال الرسمي بالعام الجديد" الذي عادةً ما يجمع على شاطئ كوباكابانا نحو ثلاثة ملايين شخص وسط أجواء من الموسيقى والألعاب الناريّة.

حتّى الآن، سجّلت البرازيل ستّ حالات مؤكّدة بالمتحوّرة أوميكرون: اثنتان في برازيليا، وواحدة في بورتو أليغري، وثلاث حالات في ساو باولو التي ألغت أيضًا الجمعة احتفالاتها بالعام الجديد.