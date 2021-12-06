القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً قالت إنه اقتحم بسيارته نقطة تفتيش بالضفة الغربية

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن قواتها قتلت بالرصاص شابا فلسطينيا اقتحم بسيارة نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية المحتلة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين مما أسفر عن إصابة حارس إسرائيلي بجروح خطيرة.

ولم يصدر تعليق فلسطيني على الحادث الذي وقع عند حاجز بين إسرائيل ووسط الضفة الغربية بالقرب من مدينة طولكرم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الحارس الإسرائيلي المصاب يُعالج في مركز شيبا الطبي في تل أبيب.

وأضافت أن المهاجم الفلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما.