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الضفة الغربية

القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً قالت إنه اقتحم بسيارته نقطة تفتيش بالضفة الغربية

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية لعناصر من الجيش الإسرائيلي عند حاجز تياسير شمال الضفة الغربية المحتلة، 31 يوليو 2021
صورة أرشيفية لعناصر من الجيش الإسرائيلي عند حاجز تياسير شمال الضفة الغربية المحتلة، 31 يوليو 2021   -   حقوق النشر  JAAFAR ASHTIYEH/AFP or licensors

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن قواتها قتلت بالرصاص شابا فلسطينيا اقتحم بسيارة نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية المحتلة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين مما أسفر عن إصابة حارس إسرائيلي بجروح خطيرة.

ولم يصدر تعليق فلسطيني على الحادث الذي وقع عند حاجز بين إسرائيل ووسط الضفة الغربية بالقرب من مدينة طولكرم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الحارس الإسرائيلي المصاب يُعالج في مركز شيبا الطبي في تل أبيب.

وأضافت أن المهاجم الفلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما.

المصادر الإضافية • رويترز