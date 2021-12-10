بايدن يشدد على التزام واشنطن بالدفاع عن سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن أكّد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتّصال هاتفي الخميس "الالتزام الراسخ" للولايات المتّحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة التهديدات العسكرية الروسية.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان صدر في أعقاب المكالمة الهاتفية التي استغرقت قرابة ساعة ونصف الساعة إنّ بايدن "أكّد مجدّداً التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأضاف البيان أنّ بايدن وخلال مكالمة هاتفية ثانية أجراها بعيد ذلك بقادة تسع دول في أوروبا الشرقية أعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناقش الحشود العسكرية الروسية المزعزعة للاستقرار على طول الحدود الأوكرانية وضرورة أن يتّخذ حلف شمال الأطلسي موقفاً موحّداً وجاهزاً وحازماً للدفاع الجماعي عن الحلفاء".

كما وعد بايدن قادة الدول التسع بـ"مواصلة التشاور والتنسيق الوثيقين".

لا تنازلات

من جهته أكّد مسؤول أميركي كبير خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف أنّ بايدن "لم يقدّم أيّ تنازلات" لنظيره الروسي، وذلك ردّاً على سؤال بشأن تقارير صحافية أفادت بأنّ واشنطن تضغط على كييف للتنازل عن سيادتها على جزء على الأقلّ من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا.

وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه إنّ "ما من دولة تستطيع إجبار دولة أخرى على تغيير حدودها".

وفي مكالمته مع الرئيس الأوكراني جدّد بايدن التأكيد على دعمه لاتفاقيات مينسك التي أبرمت في 2015 وكان يفترض أن تنهي النزاع الدامي في شرق أوكرانيا.

غير أنّ الآلية التي أقرّتها هذه الاتفاقيات متعثّرة منذ سنوات. وقال البيت الأبيض إنّ بايدن مستعدّ لدعم "إجراءات مناسبة لتشجيع الثقة" في هذه العملية السياسية.