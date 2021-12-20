كوفيد: مدينة بلجيكية حدودية مع هولندا تطالب الهولنديين بعدم المجيء إليها

بعد أن عادت هولندا إلى حالة الإغلاق الكامل، حثت حاكمة أنتويرب البلجيكية كاثي بيركس الهولنديين على عدم عبور الحدود للذهاب للتسوق في بلجيكا في عيد الميلاد.

وتوافد الهولنديون على البلديات والمدن البلجيكية الواقعة على طول الحدود، لا سيما في مقاطعتي أنتويرب وليمبورغ، في نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن عادت هولندا بشكل غير متوقع إلى إجراءات الإغلاق يوم الأحد.

وقالت بيركس هذا الإثنين: "لا تعبروا الحدود لتأتوا إلى حانة أو مطعم، لا تأتوا للتسوق هنا الآن".

لا تزال الحدود بين هولندا وبلجيكا مفتوحة، لكن بيركس طلبت من الهولنديين الالتزام بالإجراءات كما يتم الالتزام بها في بلدهم.

وأضافت حاكمة أنتويرب: "لا يزال الضغط على نظام الرعاية الصحية مرتفعاً ويجب تقليل معدل الإصابة بشكل أكبر، خاصة مع متحور أوميكرون".

وقالت: "إننا لا نعرف حتى الآن ما يترتب من آثار عن ذلك". "أطلب من الهولنديين أن يصبروا..بعد ذلك، نرحب بهم مرة أخرى، لكن هذا ليس وقت المجيء إلى هنا".

كما أن الحافلات التي تقدم من هولندا إلى بلجيكا خلال الحفلات وحيث لا يزال يُسمح بالتجمعات ولا تزال الحانات مفتوحة، تم أيضا حثها على التوقف عن القيام بذلك.

ستتم المشاورات مع هولندا قريبًا لاتخاذ الخطوات اللازمة، وفقًا لبيركس.

في غضون ذلك، لا يزال الخبراء والسياسيون منقسمين حول ما إذا كان إغلاق آخر ضروريًا أيضًا في بلجيكا. وستجتمع اللجنة الاستشارية يوم الأربعاء لمناقشة الإجراءات الأكثر صرامة.